Российские бойцы отучили пилотов ВСУ запускать по несколько дронов «Баба-яга»

Российские военные из группы «Контора» группировки «Запад» добились снижения активности украинских гексакоптеров «Баба-яга» на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Порох.

По его словам, раньше противник поднимал в воздух одновременно до пяти-восьми дронов. Сейчас, отметил он, «Баба-яга» летает гораздо реже, так как большинство аппаратов ее перехватывают.

Оператор FPV-дрона с позывным Сварог пояснил, что задача группы — блокировать пролеты противника и не допускать доставки провизии на украинские позиции.

Он добавил, что раньше наземные робототехнические комплексы ВСУ подъезжали близко к передовой, но их быстро вычисляли и уничтожали. Сейчас, уточнил боец, противник пытается использовать для доставки гексакоптеры, однако это получается у него не всегда.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что к концу года войскам поставят 20 тысяч аппаратов, подобных тяжелым гексакоптерам «Баба-яга».