Российский штурмовик забросал гранатами огневую точку ВСУ при штурме опорника

Штурмовик лейтенант Евгений Грумеза уничтожил гранатами вражескую огневую точку вместе с боевиками ВСУ внутри. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что лейтенант выполнял боевую задачу вместе со своим штурмовым подразделением. Они должны были овладеть вражеским опорным пунктом, но продвижение группы остановил пулеметный огонь противника.

«Используя особенности рельефа местности, штурмовик незаметно обошел пулеметную позицию с фланга и, применив ручные гранаты, уничтожил вражескую огневую точку вместе с боевиками внутри», — рассказали в Минобороны.

Ранее группировка ВСУ попала в тактическое окружение в районе поселка Дробышево в ДНР.