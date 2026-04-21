Марочко назвал освобождение Гришина стратегическим успехом ВС России

Освобождение населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике стало стратегическим успехом российских бойцов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, чьи слова привел ТАСС.
«Наши военнослужащие будут развивать успех в дальнейшем на Добропольском направлении», — сказал он.
Также, по мнению Марочко. установление полного контроля над Новопавловкой в Днепропетровской области позволит российской армии выровнять почти 30 километров фронта на участке Ивановка — Удачное.
Ранее поселок Ветеринарное в Харьковской области и село Гришино в ДНР перешли под контроль российских военных. Гришино расположено к северо-западу от Красноармейска. Его освободила группировка войск «Центр».
