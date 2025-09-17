Российский штурмовик полчаса сидел под водой во время обстрела ВСУ

Российский штурмовик при обстреле полчаса сидел под водой, дыша через тростинку

Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Линза при форсировании реки в Днепропетровской области оказался под обстрелом, поэтому полчаса скрывался под водой, дыша через камышовый стебель. Подробнее об этом боец рассказал в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, тогда поручили пересечь реку в районе Новопетровского. Линза вызвался первым, потому что с детства занимался плаванием.

Для переправы боец воспользовался веревкой. Перетащил лодку с провизией и оружием. Однако во время операции началась атака украинского дрона. Российские военные уничтожили беспилотник.

«Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лег в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», — сказал Линза.

В итоге военный получил контузию левого уха, ранил ногу и ступню. Боевые товарищи помогли ему переместиться на другой берег. Другая часть группы продолжила выполнять приказ и уничтожила противника.

Ранее командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи рассказал, как раненый российский военнослужащий две недели своим ходом выбирался из тыла ВСУ.

Солдата оперативно накормили, напоили и оказали медицинскую помощь. Боец смог выжить благодаря знаниям, полученным от супруги-фельдшера. Ночью полз, а днем лежал и обрабатывал раны.