Раненый российский боец две недели выбирался из украинского тыла

Российский военнослужащий две недели самостоятельно выбирался из украинского тыла. Об этом РИА «Новости» рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи.

Он отметил, что выползший к ним на позиции боец был ранен. Солдата накормили, напоили и обработали раны.

«У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — рассказал Ахи.

Раненый боец смог выжить благодаря навыкам и знаниям, которые получил от своей супруги-фельдшера. Ночью он полз, а днем лежал и обрабатывал раны. Ахи назвал бойца «удивительным человеком».

Военные врачи провели уникальную хирургическую операцию по спасению бойца, потерявшего четыре литра крови. Боец получил повреждение подвздошных сосудов, из которых кровь собирают в нижнюю полувену и далее по всему телу. Пострадавшему перелили плазму, кровь, стабилизировали.