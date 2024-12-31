Российский сапер вызвал огонь ВСУ на себя и спас сослуживцев

Военный инженер старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин на СВО уговорил сослуживцев покинуть позиции, чтобы он вызвал огонь на себя. Благодаря такой тактике военнослужащий спас целое подразделение, сообщило mk.ru.

В беседе с журналистами десантник отметил, что группа получила боевую задачу переместиться на очередную позицию, но подразделение оказалось отрезанным. Тогда Корчегин решил остаться и вызывать огонь на себя для того, чтобы его товарищи успели отойти.

У военного было не много боеприпасов, но офицер занял позицию и начал отстреливаться. В какой-то момент появился украинский самолет, который отрабатывал по его позиции.

По словам Кочергина, когда он вызывал огонь на себя, то думал только о товарищах и о том, чтобы успеть продержаться. Спустя время Евгений покинул позицию.

Ранее Минобороны РФ сообщило о подвиге другого российского бойца. Рядовой Денис Пирогов оказал первую помощь 12 сослуживцам и организовал их эвакуацию. После этого уничтожил в бою с ВСУ бронетранспортер.