Российский сапер рассказал о новом почти неуязвимом дроне ВСУ

ВСУ начали активно бронировать украинский дрон «Баба-яга». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

По его словам, поразить дрон из стрелкового оружия стало практически невозможно, потому что теперь «Бабу-Ягу» бронируют.

Сапер рассказал, что беспилотник имеет заранее заданные точки полета, по которым он пролетает и сбрасывает груз. Одна «Баба-яга» способна перенести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62, добавил боец Росгвардии.

Российские военные называют «Бабой-ягой» одну из модифицированных моделей сельскохозяйственных дронов, которые используются для доставки боеприпасов.

Ранее в России разработали усовершенствованный аналог украинского варианта, который получил название «Ночная ведьма».