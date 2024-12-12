Минобороны отчиталось об ликвидации 10 БПЛА в двух регионах России

Украинская сторона попыталась провести атаку беспилотниками по объектам на территории России. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.
Ведомство охарактеризовало такую попытку атаки как террористическую. Ее пресекли дежурные средства противовоздушной обороны России.
Всего в период с 21:00 до 22:00 силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ. Шесть из них уничтожили над Ростовской областью. Еще четыре сбили над Белгородской.
Ранее о том, что в Ростовской области ПВО сбили беспилотники, сообщал врио главы этого региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал.
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