Минобороны отчиталось об ликвидации 10 БПЛА в двух регионах России

Ведомство охарактеризовало такую попытку атаки как террористическую. Ее пресекли дежурные средства противовоздушной обороны России.

Всего в период с 21:00 до 22:00 силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ. Шесть из них уничтожили над Ростовской областью. Еще четыре сбили над Белгородской.



Ранее о том, что в Ростовской области ПВО сбили беспилотники, сообщал врио главы этого региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал.