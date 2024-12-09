Российский ПТРК «Корнет» назвали настоящим убийцей танков

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» по своим боевым качествам превосходит западный Javelin, который поставляется на Украину. Об этом в статье журнала The National Interest сообщил военный эксперт Брэндон Вайхерт.

Он назвал противотанковые управляемые ракеты российского ПТРК лучшими в российских войсках. По его словам, дальность «Корнета» составляет от 5,5 до 10 километров. Снарядом управляют с помощью лазерного луча и использования тандемно-кумулятивной боевой части.

«Пятикилограммовая тандемная боевая часть „Корнета“ пробивает броню более 1000 миллиметров толщиной. Это настоящий убийца танков», — подчеркнул Вайхерт.

Эксперт отметил, что против «Корнета» используемые Украиной танки оказались крайне уязвимы.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что переданные украинской армии танки Abrams не лучшим образом показали себя в бою. Американское руководство отправляло ВСУ недоукомплектованные боевые машины, добавил он.