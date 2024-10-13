Российский политолог объяснил неприемлемость мирных инициатив по Украине
Политолог Караганов: мирные инициативы по Украине означают победу Запада
Если Россия решит остановить специальную операцию на Украине, то это будет означать победу Запада. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«Выдвигающие такие инициативы и отвечающие на них позитивно не понимают простой вещи: если Россия остановится и не разгромит Запад, не нанесет ему стратегическое поражение, то это будет его победа. Запад дальше пойдет нападать на всех», — сказал он.
Политолог допустил, что если Россия «не закроет ящик Пандоры», то Запад в будущем атакует Китай и Индию.
Несколько дней назад советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие дни гражданам Украины представят некий «план победы» в противостоянии с Россией. По его словам, Запад уже изучил конкретные пункты плана, связанные с экономическими, дипломатическими, военными и политическими вопросами.