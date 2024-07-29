Российский пилот сбил украинский истребитель с рекордного расстояния в зоне СВО

Сверхдальнюю ракету Р-37М использовал экипаж российского истребителя Су-35С воздушно-космических сил для поражения украинского самолета МиГ-29 в зоне специальной военной операции. Как сообщило издание «Военное дело» , запущенная ракета успешно поразила цель на расстоянии 213 километров, что стало мировым рекордом.

Авторы уточнили, что российская ракета оснащена головкой самонаведения высокой чувствительности, а значит, способна находить цели без радара истребителя, преодолев максимальное расстояние за две-три минуты.

При этом траекторию полета ракеты можно корректировать через радиоканал, что сводит на нет все попытки от ее уклонения.

В Минобороны пока никак не прокомментировали заявление об использовании сверхдальней ракеты для уничтожения украинского самолета. В последний раз ведомство сообщало о сбитом украинском МиГ-29 системами противовоздушной обороны 19 июля.