Российский пилот сбил украинский истребитель с рекордного расстояния в зоне СВО
Экипаж российского Су-35С сбил украинский МиГ-29 на рекордной дальности в 213 км
Сверхдальнюю ракету Р-37М использовал экипаж российского истребителя Су-35С воздушно-космических сил для поражения украинского самолета МиГ-29 в зоне специальной военной операции. Как сообщило издание «Военное дело», запущенная ракета успешно поразила цель на расстоянии 213 километров, что стало мировым рекордом.
Авторы уточнили, что российская ракета оснащена головкой самонаведения высокой чувствительности, а значит, способна находить цели без радара истребителя, преодолев максимальное расстояние за две-три минуты.
При этом траекторию полета ракеты можно корректировать через радиоканал, что сводит на нет все попытки от ее уклонения.
В Минобороны пока никак не прокомментировали заявление об использовании сверхдальней ракеты для уничтожения украинского самолета. В последний раз ведомство сообщало о сбитом украинском МиГ-29 системами противовоздушной обороны 19 июля.