Боец с позывным Псих пощадил солдата ВСУ, начавшего молиться перед атакой дрона

Оператор дрона группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным Псих пощадил бойца ВСУ, перекрестившегося перед атакой российского коптера. Об этом сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!».

Российские военные пощадили солдата 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, который стал молиться перед атакой беспилотника.

«Оператор дрона с позывным Псих батальона „Струна“ решил буднично добить раненого противника сбросом. Однако, после первого взрыва рядом с собой, вэсэушник встал на колени и начал креститься», — уточнил канал.

Бойцы группировки «Отважные» решили сохранить ему жизнь и даже вывели украинца на позиции ВСУ с помощью разведывательного дрона.

В декабре 2023 года депутат от правящей украинской партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу предлагал узаконить ежедневную общенациональную молитву за победу ВСУ, сообщали «Известия».

В том же году украинский военнопленный рассказал, что их по утреннего построения заставляли читать «молитву националиста».