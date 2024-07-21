Группа украинских военных сдалась в плен в Красногоровке

Укрывшиеся в одной из многоэтажек Красногоровки Донецкой Народной Республики украинские военные сложили оружие и сдались в плен бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, которые занимались зачисткой города. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве пояснили, что штурмовики осматривали здания, оборудованные украинскими боевиками под огневые позиции. В одном из домов российские военные нашли украинских солдат, которые предпочли сдаться.

В ходе работ в Красногоровке российские штурмовики вытащили из-под завалов разрушенного обстрелом ВСУ дома местных жителей. По словам одной из спасенных женщин, боевики прицельно стреляли по зданию, зная, что внутри находятся люди.

По ее словам, после крупного налета беспилотников в доме обрушился целый подъезд. Женщина добавила, что последние дни вместе с другими жильцами оставалась в подвале, куда российские военные приносили еду, воду и лекарство.