Российский офицер под вражеским огнем уничтожил трех солдат ВСУ

МО: штурмовики старлея Никулина под огнем ВСУ уничтожили два пулеметных расчета

Группа российских штурмовиков под командованием старшего лейтенанта Андрея Никулина в неравном бою и под интенсивным обстрелом ВСУ уничтожила два пулеметных расчета противника. Офицер лично ликвидировал троих боевиков, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что группа Никулина попала в огневую засаду противника.

«Умело руководя действиями подчиненных, Андрей организовал оборону и вступил в бой с превосходящими силами противника. Находясь под плотным огнем врага, офицер лично уничтожил троих боевиков ВСУ», — уточнили в Минобороны.

Под его командование штурмовики нанесли значительный ущерб противнику. Группа выполнила боевую задачу и не потеряла ни одного из бойцов.

В зоне спецоперации также отличилась штурмовая группа ефрейтора Владимира Наумова, уничтожившая в ходе стрелкового боя минометный расчет и до восьми боевиков ВСУ. Благодаря мужеству своего командира и слаженной работе штурмовики захватили укрепленный район противника.

Ранее Минобороны сообщило, как ефрейтор Артем Леденев гранатой уничтожил пулеметный расчет ВСУ, а затем поддержал прицельным огнем продвижение штурмовой группы. Российские военные тогда захватили вражеский опорник.