При удержании рубежей на одном из тактических направлений российский офицер Эдуард Дризлеонок совершил подвиг. Он организовал эвакуацию раненых и не допустил прорыва противника, сообщила пресс-служба Минобороны.

Группе под командованием майора Дризлеонка приказали удержать позиции мотострелковых подразделений. Офицер организовал работу так, чтобы эвакуировать с поля боя раненных и выполнить поставленную задачу.

Он поручил одним военнослужащим заниматься прикрытием и отражением атак БПЛА. Вместе с другими Дризлеонок выносил солдат с линии боевого соприкосновения. За несколько часов под минометным обстрелом им удалось спасти всех раненых и отразить удар.

Ранее плененный украинский контрразведчик помог российским бойцам настигнуть десятки целей. Он передал координаты стратегических объектов, пунктов управления и позиций Вооруженных сил Украины.