В МИД России заявили о недопустимости реэкспорта сербского оружия ВСУ и призвали следить за контрагентами, чтобы не испортить отношения между Россией и Сербией. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор четвертого европейского департамента министерства Юрий Пилипсон.

По его словам, российская сторона подняла вопрос о наличии у ВСУ иностранного оружия в ходе переговоров с представителями Сербии.

Также Пилипсон подчеркнул, что власти в Белграде в полной мере понимают серьезность этой проблемы и осознают, что речь идет о риске для жизни как военнослужащих, так и мирных граждан.

«Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать. Рассчитываем, что в практическом плане Белград будет добросовестно следовать этой линии», — добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что при экспорте военной продукции важно проявлять осторожность и тщательно выбирать контрагентов, которые могут предоставить данные о конечном пользователе оружием.

«Нельзя, чтобы нечистые на руку дельцы, обслуживающие интересы Запада, который стремится к милитаризации Украины, преуспевали в реализации своих обманных логистических схем и в конечном счете дискредитировали Сербию и ее оружейников», — заключил он.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что сообщения о поставках сербского оружия на Украину являются ложными и направлены на подрыв отношений между официальным Белградом и Москвой. Он также отмечал, что покупатели сербского оружия не запрашивали разрешения на его отправку в третьи страны, включая Украину.