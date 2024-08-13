Информацию о поставках оружия Украине опровергли в Сербии

Вице-премьер Вулин: покупатели не просили разрешения на поставки оружия Украине

Фото: РИА «Новости»

Покупатели сербского оружия не запрашивали разрешения производителя на передачу его в третьи страны, в том числе на Украину. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

О том, что после начала конфликта с Россией Украина могла получить боеприпасы из Сербии через третьи страны на общую сумму около 800 миллионов евро, ранее сообщала Financial Times.

«Сербия — это единственная страна, которая заявила об обязательствах по дополнительным гарантиям от покупателей, что боеприпасы и оружие нельзя продавать в третьи страны без нашего согласия», — сказал Вулин.

Отдельно он обратил внимание, что это требование есть во всех контрактах. Сербия со своей стороны применила его по всем существующим нормам.

«Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша [оборонная] продукция продавалась третьим странам», — указал политик.

Замглавы сербского правительства подчеркнул, что публикации в СМИ на эту тему направлены исключительно на очернение отношений Сербии и РФ.

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