Российский Красный Крест нашел 1200 пропавших под Курском

Российский Красный Крест помог обнаружить порядка 1200 человек, пропавших в Курской области после вторжения украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба организации.

После вторжения ВСУ и введения режима ЧС в приграничье некоторые россияне потеряли связь с родственниками. По данным РКК, волонтеры выяснили судьбу 969 гражданских лиц и 231 военнослужащего.

Всего в организацию поступило более шести тысяч обращений с просьбами оказать помощь в розыске. В пресс-службе уточнили, что одного пропавшего могут искать несколько родственников или близких, но РКК работает со всеми, кто обратился с заявлением.

Ранее председатель организации Павел Савчук подтвердил, что сотрудники не прекращают вести работу по поиску людей. Волонтеры ищут пропавших по имеющимся данным, а также сверяют списки с информацией пунктов временного размещения, медучреждений и других НКО.