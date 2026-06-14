Бригада ВСУ по стандартам НАТО оказалась самой слабой под Константиновкой

Сформированная по стандартам НАТО 156-я бригада ВСУ оказалась самой слабой из подразделений противника в районе Константиновки, заявил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. Видеозапись его интервью опубликовал телеграм-канал Минобороны.

По словам комбрига, при планировании действий по взятию населенного пункта потребовалось оценить, какое подразделение противника окажет наименьшее сопротивление. На основании предыдущих боев командиры сделали вывод, что самой слабой является 156-я бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам.

Этот расчет полностью оправдался. Российские военные смогли прорвать фронт и стремительно развили успех.

Ранее Министерство обороны России сообщила, что Украина спешно эвакуирует предприятия из Краматорская и Дружковки. Расстояние между городами — два-три десятка километров.