Российский командир погиб на СВО, прикрывая группу эвакуации

Командир российского подразделения получил ранения и погиб, прикрывая группу эвакуации. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев.

Речь идет о бойце с позывным Фокс — у него были другие задачи, он не обязан был сопровождать группу.

«Он не обязан был идти с эвакуационным подразделением, но выдвинулся с ним на эвакуацию нашего тяжелораненого бойца, пулеметчика. Прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал Буравлев.

Ветеран СВО подчеркнул, что остался жив благодаря Фоксу — больше некому было выдвинуться в тот момент.

