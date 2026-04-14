Ушел на работу и пропал. Что известно о Герое России Асылханове и его исчезновении в Кузбассе
Фото: Слева направо: капитан Валерий Енин, лейтенант Василий Дяк, рядовой Алексей Асылханов, подполковник Ренат Акберов. / РИА «Новости»

Одиннадцатый день в Юрге Кемеровской области разыскивают участника спецоперации, Героя России Алексея Асылханова. Он пропал среди бела дня при загадочных обстоятельствах. Версии исчезновения бойца, и что о нем известно — в материале 360.ru.

Обстоятельства исчезновения Асылханова Герой России проживал в спальном районе небольшого кузбасского города Юрга. В день своего исчезновения Алексей сообщил жене Валерии, что идет на работу. Но домой он так и не вернулся и перестал выходить на связь. Супруга забила тревогу и обратилась в полицию. Она уточнила, что вместе с мужем пропали и его документы — их он всегда носил с собой. «Его ищут уже и полиция, и Следственный комитет, и „ЛизаАлерт“. Мы все надеемся на лучшее», — рассказала Валерия NEWS.ru.

УМВД по Кемеровской области разослало ориентировки: «На вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги». Асылханов работает в техникуме агротехнологий и сервиса преподавателем ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). Образовательное учреждение находится примерно в четырех километрах от его дома.

Обычно он преподает с восьми до 12 часов. Но в тот день Алексей не пошел утром на работу и почему-то засобирался в четыре. Так как у него было обычное настроение, я не придала этому значения. Пешком до техникума далековато, а вот на такси можно доехать за 10 минут. Но я не видела, чтобы он вызывал машину. Так куда же он сел? Валерия жена Алексея Асылханова

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, но не нашли никаких следов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 8 апреля поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного после пропажи Алексея. В СУ СК по Кузбассу 13 апреля уточнили, что дело завели по статье об убийстве.

Версии исчезновения Асылханова В Сети появилось множество версий исчезновения Асылханова. По одной из них, но мог встретиться с друзьями. Но жена экс-участника СВО этот вариант опровергла. «Я знакома всего лишь с двумя его близкими друзьями. На следующий день после пропажи я им позвонила. Оказалось, что им тоже ничего не известно», — заявила она. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Асылханова могли похитить.

Думаю, такое невозможно. Сейчас за день мне звонит куча людей, среди них есть и незнакомые. Все волнуются, переживают. Валерия жена Алексея Асылханова

Жительница Кемерова Анна сообщила, что видела похожего на Алексея человека рано утром 5 или 6 апреля: он якобы зашел в красный троллейбус около Ленинского загса, сбивчиво разговаривая по телефону.

Думаю, нужно найти водителя и проверить видеорегистратор. Анна жительница Кемерова

Что известно об Алексее Асылханове Алексей — старший сын в многодетной семье. У него есть младший брат и три сестры. Мужчина всегда помогал матери, а жена отзывается о нем как о добром семьянине. Валерия отметила, что проводила с Асылхановым почти все свободное время начиная с 2017 года. Пара познакомилась в интернете, когда молодые люди еще учились в школе. «В 2022 году Алексея мобилизовали. Я ждала его из зоны СВО и очень переживала. Он вернулся героем, год назад мы поженились», — поделилась Валерия. 5 апреля супруги планировали отметить годовщину свадьбы. Валерия призналась, что ждет ребенка.

Во время боев под Артемовском Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА. «Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских неонацистов», — рассказали в Минобороны. За подвиг молодому человеку присвоили звание Героя России. В 2024 году во время боевого задания он потерял ногу. За безупречное выполнение поставленных задач Асылханова удостоили медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Одну из наград ему лично вручил президент Владимир Путин.