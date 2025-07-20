Российский хакер раскрыл место запуска дронов ВСУ для ударов по Крыму

Российский хакер, известный под ником PalachPro, вычислил место запуска украинских беспилотников для ударов по Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Взломщик поделился, что помогла ему в этом нейросеть. Искусственный интеллект проследил скрытую активность — следы передвижения бронетехники и возведенные укрепления — по спутниковым снимкам. После программа отправила данные на ручную проверку с предупреждением о серьезной воздушной активности.
Благодаря этому удалось установить точку запуска дронов, которая находится под контролем ВСУ, недалеко от Крыма. Точное ее местоположение в публикации не указали.
Ранее хакеры сдали ВС России координаты украинских радиолокационных станций. Военные поразили семь таких объектов и лишили ВСУ возможности отслеживать российские беспилотники.
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