Российский хакер раскрыл место запуска дронов ВСУ для ударов по Крыму

Российский хакер, известный под ником PalachPro, вычислил место запуска украинских беспилотников для ударов по Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Взломщик поделился, что помогла ему в этом нейросеть. Искусственный интеллект проследил скрытую активность — следы передвижения бронетехники и возведенные укрепления — по спутниковым снимкам. После программа отправила данные на ручную проверку с предупреждением о серьезной воздушной активности.

Благодаря этому удалось установить точку запуска дронов, которая находится под контролем ВСУ, недалеко от Крыма. Точное ее местоположение в публикации не указали.

Ранее хакеры сдали ВС России координаты украинских радиолокационных станций. Военные поразили семь таких объектов и лишили ВСУ возможности отслеживать российские беспилотники.