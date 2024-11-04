Российский генерал сообщил о скорой паузе в СВО

Генерал-лейтенант Греков: дожди приведут к паузе в боевых действиях в зоне СВО

Из-за периода дождей активные действия в зоне проведения специальной операции могут приостановиться. Об этом сообщил генерал-лейтенант заместитель командующего группировкой российских войск «Восток» Роман Греков, его слова привел ТАСС .

Военный отметил, что уже сейчас особый характер почвы на фронте затрудняет использование как колесной гусеничной техники и прочих тяжелых видов вооружения, так и личного состава.

«Определенная пауза будет неминуемой, примерно проецируем это. Перемещаться по грязи не совсем удобно, это затрудняет использование штурмовых подразделений», — сказал генерал-лейтенант на полях просветительского марафона «Знание. Первые».

Греков уточнил, что погода — это единственное, что способно повлиять на успешное продвижение российских войск.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Запад» за сутки захватили 43 украинских «опорника».