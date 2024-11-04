Подразделения группировки войск «Запад» в течение суток захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили две станции спутниковой связи Starlink, девять минометных расчетов и восемь пунктов управления БПЛА. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник ее пресс-центра Иван Бигма.

«На переднем крае мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили свое положение и захватили 43 опорных пункта противника. При поддержке авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Терны, Торское, Иванока, Ямполовка, Копанки и Голубовка», — сказал он.

Также ракетные войска группировки нанесли удар пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады территориальной обороны ВСУ из РСЗО «Торнадо-С», а расчеты противовоздушной обороны ликвидировали в небе два беспилотника самолетного типа.

Ранее Украине предрекли подписание капитуляции в ближайшие два месяца.