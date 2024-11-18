Власти Германии подтвердили решение США об использовании ВСУ дальнобойных ракет

Германия не отдаст ВСУ ракеты Taurus после снятия США запрета на удары вглубь РФ

Решение президента США Джо Байдена на снятие ограничений на применение дальнобойного оружия украинскими войсками для ударов вглубь России не повлияло на позицию канцлера Германии Олафа Шольца по ракетам Taurus. Об этом со ссылкой на заявление представителя кабмина ФРГ Вольфганга Бюхнера сообщило РИА «Новости» .

В ходе своего выступления он напомнил, что глава правительства Германии неоднократно заявлял, что не намерен поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты.

При этом Бюхнер стал первым, кто официально подтвердил решение президента США об ударах по территории России.

«Правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», — заявил представитель немецкого кабмина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что о решении властей США дать разрешение украинским боевикам на удары вглубь России пока появились только в СМИ без официальных подтверждений.

При этом он подчеркнул, что, если ограничение на использование ВСУ дальнобойного оружия действительно сняли, то это приведет к новому витку напряженности и прямой вовлеченности США в конфликт.

Песков добавил, что четкую позицию по ответным шагам России президент Владимир Путин сформулировал еще в сентябре в ходе выступления на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.