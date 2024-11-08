Российский генерал погиб в зоне СВО

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщило ИА «Новороссия» со ссылкой на сообщество «Донбасс — сердце России».

По информации источника, Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой, которая входила в состав Народной милиции ДНР имени первого главы республики Александра Захарченко. Минобороны России официально эту информацию не комментировало.

Президент России Владимир Путин 2 мая подписал указ о присвоении Клименко воинского звания генерал-майор. Также его наградили медалью «За отвагу», орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, дали звание Героя ДНР.

В октябре Россия и Украина обменялись телами погибших военных в формате 501 на 89, писали «Известия». В прошлый раз очередной раунд обмена телами павших бойцов прошел в начале августа.