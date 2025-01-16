Расчеты FPV-дронов на оптоволокне уничтожили немецкий танк Leopard и блиндажи с бойцами ВСУ на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, которое предоставило видео.

«В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов на оптоволокне батальона „Атлант“ 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ уничтожили танк Leopard производства ФРГ, а также опорный пункт украинских боевиков», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские штурмовики зачистили блиндажи и продолжили дальнейшее наступление.

В своем Telegram-канале Минобороны, что в зоне действий группировки «Центр» Киев также потерял свыше 560 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике двум бригадам Нацгвардии, бригаде теробороны, шести механизированным бригадам и формированию «Иностранного легиона» в районах 12 населенных пунктов в ДНР.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил натовскую технику в зоне СВО на сотни миллионов долларов.