Российский дрон уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов

Дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО в зоне спецоперации на сотни миллионов долларов. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания.

Глава региона поделился успехами FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник».

«Он уже уничтожил натовской техники более чем на 300 миллионов долларов. Снова горят на полях сражений нацистские танки. И жгут их в том числе новгородцы, новгородским оружием», — процитировал его ТАСС.

Никитин добавил, что местные инженеры с нуля создавали дрон «Князь Вандал». Вся работа длилась меньше года. Теперь беспилотник планируется производить по франшизе в нескольких регионах России, сборочные лаборатории оборудуют в зоне СВО.

Дрон «Князь Вандал Новгородский» поступил на вооружение ВС России в августе 2024 года, его тестировали в Курской области. Беспилотник работает от оптоволоконного кабеля длиной 20 метров и не подвержен воздействию средств РЭБ.