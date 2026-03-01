Российский FPV-дрон спас украинца от мобилизации

На подконтрольной Украине территории Херсонской области FPV-дрон ВС России помешал сотрудникам территориального центра комплектования задержать прохожего. Об этом рассказал телеграм-канал группировки войск «Днепр» .

На кадрах видно, что несколько мужчин в балаклавах и камуфляже пытались силой затащить человека в почтовый микроавтобус. Прохожий сопротивлялся и вырывался, после чего над группой завис дрон.

Заметив беспилотник, сотрудники ТЦК бросили свою жертву и разбежались. Затем оператор направил дрон на автомобиль, после чего произошел взрыв.

«Российский оператор БПЛА спас украинца от „бусификации“», — отметили авторы сообщения.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что его шокировали сообщения о насильственной мобилизации на Украине. По его словам, массовая вербовка таким способом приводит к расправам и убийствам.