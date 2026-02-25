«Головорезы Зеленского». В Европе ужаснулись убийствам при мобилизации на Украине
Журналист Боуз сделал заявление об убийствах при мобилизации на Украине
Насильственная мобилизация на Украине приводит к расправам и убийствам. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Корреспондент прокомментировал снятые на Украине кадры, на которых неизвестного молодого человека избили и попытались силой затолкать в машину.
На помощь ему бросился другой мужчина, по которому открыли огонь. По словам Боуза, это был отец потерпевшего.
«Когда диктаторские похитители попытались выкрасть молодого человека, его отец напал на головорезов Зеленского с ножом, после чего его застрелили», — написал журналист.
Ранее стало известно, что троих сотрудников военкомата в Днепропетровской области задержали по подозрению в избиении местного жителя до смерти. Мужчина скончался от тяжелой травмы головы.