Бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили флаг России над самым западным зданием освобожденного села Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в село зашли штурмовые группы при поддержке артиллерии и беспилотников, которые уничтожили оборонительные позиции украинских боевиков вместе с оружием.

После подавления основных очагов противника российские бойцы зачистили село и установили полный контроль над населенным пунктом.

Командир штурмового отряда с позывным Искандер заявил, что ВСУ превратили село в хороший укрепленный пункт с блиндажами, перекрытиями и огневыми точками, но благодаря артиллерии и беспилотникам, а также танковым войскам все цели быстро выявлялись и ликвидировались.

Военный отметил, что в тактике ВСУ никаких изменений нет. Элитные подразделения прячутся за спинами бывших участников территориальной обороны или мобилизованных.

«Уровень подготовки у них послабее, чем у тех, кто сзади. Деморализованы они тем, что у нас сейчас идет быстрое продвижение», — подчеркнул командир.

Об освобождении села Заря в Донецкой Народной Республики Министерство обороны России отчиталось в воскресенье, 8 июня. В ведомстве подчеркнули, что контроль над населенным пунктом взяли подразделения Южной группировки войск.