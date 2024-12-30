Российские военные освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике на Красноармейском направлении. Кадры с места событий показала пресс-служба Минобороны.

На видео бойцы продемонстрировали российский триколор, символизирующий переход населенного пункта под свой контроль. В освобождении населенного пункта отличились подразделения войск группировки «Центр».

«Военнослужащие водрузили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

ВС России нанесли поражение живой силе и технике в районах Даченского, Дзержинска, Воздвиженки и Песчаного. Российские бойцы отразили 11 контратак ВСУ.

Националисты потеряли до 420 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые машины пехоты, два танка, САУ «Богдана», пять пикапов, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, три гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы.