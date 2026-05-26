Российский дроновод уничтожил грузовик ВСУ с минами, повторив трюк из «Звездных войн»

Боец Демон уничтожил грузовик ВСУ с минами, пролетев в антидроновом туннеле

Оператор российского FPV-дрона с позывным Демон направил БПЛА внутрь антидронового тоннеля ВСУ на покровском направлении и уничтожил груженный минами автомобиль. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Кувалда.

Боец точным ударом уничтожил груженный 120-миллиметровыми минами британский пикап вместе с экипажем и охраной. Кувалда уточнил, что Демон управлял ударным беспилотником дальнего радиуса действия «ПрОВОД» на оптоволокне.

Оператор выследил и успешно поразил цель внутри тоннеля. Точное попадание дрона с кумулятивной боевой частью спровоцировало детонацию всего груза.

В пикапе находилось не менее 12 мин. После взрыва от автомобиля ничего не осталось.

По словам, военного, Демон своими точными действиями уничтожил не только пикап, но и крупный военный объект противника.

«По сути, оператор российского FPV-дрона повторил трюк повстанцев из Star Wars», — подытожил Кувалда.

