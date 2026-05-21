Бойцы «Севера» уничтожили больше 10 робоплатформ ВСУ за неделю
Бойцы группировки войск «Север» ВС России за неделю уничтожили больше 10 наземных робоплатформ ВСУ (НРТК) в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Римус.
«НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции», — сказал он.
По словам военнослужащего, операторы беспилотников сперва определяют маршруты снабжения противника, а потом бьют при его попытках пересечь открытые участки местности.
Римус добавил, что ликвидация НРТК позволяет снизить боеспособность ВСУ за счет нарушения логистики подразделений.
Ранее стало известно, что бойцы «Запада» уничтожили 59 пунктов управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ.