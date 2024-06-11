Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американскую технику в 1000 раз дороже

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Русак» стоимостью около одной тысячи долларов уничтожил в зоне СВО американский бронетранспортер Stryker, стоимость которого в 1000 раз выше. Об эффективности российских дронов РИА «Новости» рассказал представитель предприятия-разработчика компании «Стратим».
«БПЛА „Русак“, который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне СВО бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — рассказал разработчик.
Российский беспилотник «Русак» представили на выставке Helirussia-2024, которая стартовала в Москве. В экспозиции также представили новый дрон, который способен распознавать движение и расположение вражеской пехоты с помощью искусственного интеллекта. Беспилотник работает на нестандартных частотах, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.