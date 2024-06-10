Создатель с позывным Оби-Ван представил дрон, распознающий пехоту врага с помощью нейросети

На выставке HeliRussia 2024 представили новый дрон, который способен распознавать движение и расположение вражеской пехоты с помощью ИИ. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал один из создателей с позывным Оби-Ван.

Он объяснил, что одно из преимуществ — это удержание своего положения, которое позволяет оператору дрона четче сосредоточиться на цели.

«Зависает над целью, фокусируется и держит свое местоположение по машинному зрению, помогая оператору сосредоточиться на работе с полезной нагрузкой», — рассказал создатель.

Он добавил, что беспилотник также отличает то, что его работа осуществляется на нестандартных частотах. Это делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.