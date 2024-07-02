Российский дрон уничтожил минное поле ВСУ одним боеприпасом

Сброшенный с российского БПЛА дымовой боеприпас обезвредил около 140 мин ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале боец 40-й бригады морской пехоты с позывным Farm.

По его словам, участок длиной около 200 метров украинские боевики покрывали противотанковыми минами всю ночь. Всего было использовано 120-140 противотанковых мин

Наутро российский военный передал минометному расчету точную корректуру, после этого мины подожгли с помощью дымового снаряда. Они стали вспыхивать один за другим, вскоре всю линию уничтожило огнем.

Судя по тому, как сравнительно легко удалось обнаружить и обезвредить минное поле, ВСУ в очередной раз продемонстрировали свой невысокий уровень подготовки.

Раннее стало известно, что российский военный в зоне СВО с помощью противотанковой мины уничтожил здание, в котором находились солдаты ВСУ.