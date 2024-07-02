Российский боец уничтожил противотанковой миной здание с солдатами ВСУ

Российский военный закинул противотанковую мину в окно здания с солдатами ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российский военный в зоне спецоперации уничтожил здание, в котором находились солдаты ВСУ, с помощью противотанковой мины. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа Z».

«Три секунды — и укрытия противника вместе с людьми внутри как не бывало. Уровень хладнокровия зашкаливает. Повторять не рекомендуем», — отметил автор сообщения.

На видео, снятом с дрона, можно увидеть, как военнослужащий пробегает по улице с десятикилограммовой противотанковой миной ТМ-62, затем, подбежав к дому, с размаху закидывает ее в окно и убегает. Через несколько секунд раздался мощный взрыв, уничтоживший здание.

На каком направлении и когда это произошло, в Telegram-канале не уточнили.

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