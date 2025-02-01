Российский дрон снял масштабные укрепрайоны ВСУ вокруг Херсона

Бойцы группировки войск «Днепр» сняли с помощью беспилотника на видео строительство масштабной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. Кадры появились в распоряжении РИА «Новости».

На сделанной с воздуха записи заметно строительство укрепрайонов у города. Также можно рассмотреть позиции и ходы сообщения между ними.

По словам заместителя командира взвода БПЛА ближнего действия с позывным Леший, часть работ проходит недалеко от жилых домов.

«Подразделение БПЛА SuperCam S350 группировки войск „Днепр“ в ходе воздушной разведки зафиксировало строительство сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона», — уточнил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ведут в Херсоне активные фортификационные работы. Это указывает на то, что противник не собирается оставлять город для сохранения его от разрушений.

Накануне из-за обстрела украинских боевиков аварийные отключения электроэнергии произошли в семи муниципальных округах и Новокаховском городском округе. Сальдо отметил, что без света остались 92 населенных пункта.