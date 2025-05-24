Российский дрон прямым попаданием поразил бойца ВСУ на квадроцикле

Российский FPV-дрон поразил украинского военного, который передвигался на квадроцикле. Видео опубликовали в Telegram-канале «Наблюдательный пост».
Судя по кадрам, дрон атаковал боевика ВСУ на квадроцикле встречным курсом. Где и когда была сделана запись, не уточнялось.
ВС России и ВСУ активно используют квадроциклы для передвижения на линии фронта. В Курской области операторы БПЛА обнаружили диверсантов на подъезде к границе. Российские военные уничтожили 14 бойцов на восьми квадроциклах.
Ранее боец группировки «Север» с позывным Апостол рассказал, как спас на ротации сослуживцев. Он отбил головой дрон ВСУ, когда перевозил на квадроцикле трех человек.
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