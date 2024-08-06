Российский дрон прикрыл решившего сдаться бойца ВСУ

Во время боя в окрестностях села Вербового в Запорожской области украинский военный решил сложить оружие. Российские операторы БПЛА сопроводили его до позиции, сообщили «Известия» .

Бойца Вооруженных сил Украины обнаружили в блиндаже, и сбросили в укрепление боеприпас. Мужчина получил легкую контузию и, оценив свои силы, решил сдаться. Он вышел с поднятыми руками и попросил не атаковать повторно.

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии указали украинцу дорогу к российским позициям. В пути его сопровождал квадрокоптер с подвешенным боеприпасом ВОГ-25. Мужчина успешно дошел до подразделения закрепления Вооруженных сил России.

Украинские военные не позволяли сослуживцам сдаваться в плен. Бывшие военнослужащие ВСУ рассказали, как после попадания в окружение или перехода на российские позиции их атаковали дронами.