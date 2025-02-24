Боец Халк: отключение Starlink на Украине стало бы подарком для всего фронта

Российские военнослужащие надеются, что власти США отключат спутниковую связь Starlink на Украине. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал связист добровольческого отряда БАРС-32 имени Судоплатова с позывным Халк.

«Мы, связисты, очень ждем, когда правительству США надоест оплачивать спутниковый интернет Starlink нашему противнику, который доставляет нам много хлопот. У ВСУ ведь своего ничего нет. А мы находим оригинальные решения» — отметил он.

Боец заявил, что в редкие минуты отдыха следит за новостями. По его мнению, для всего фронта было бы настоящим подарком, если бы ВСУ отключили от связи. При этом наличие Starlink не мешает российским войскам продвигаться вперед и занимать опорные пункты противника.

Источники Reuters ранее сообщили, что США отключат спутниковую связь Starlink на Украине, если президент Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых.