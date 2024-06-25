Российский десантник вместе с сослуживцами спас в зоне СВО восьмерых щенков

Фото: РИА «Новости»

Десантник с позывным Пасечник вместе с боевыми товарищами спас восьмерых щенков в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил RT.

В период передислокации к подразделению военных прибилась брошенная овчарка. Бойцы дали ей кличку Найда — от слова «найденная». Вскоре собака ощенилась, однако роды прошли неудачно, и Найда умерла. Восемь щенков остались без матери.

«У местной женщины купили козьего молока, у санинструктора взяли шприцы, чтобы из них кормить, вскипятили молоко и через каждые три часа по 20 миллилитров на щенка начали выкармливать», — рассказал Пасечник.

По его словам, щенкам даже дали клички. Бомба, Штык, Кипеж и Пуля уже отправились на «службу» в другие подразделения.

Ранее розыскной пес по кличке Жокер из Сергиева Посада получил знак отличия Росгвардии. За полтора года службы четвероногий «правоохранитель» совершил более 60 боевых выездов.

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