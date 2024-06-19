Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Знак отличия Росгвардии впервые получит розыскная собака по кличке Жокер из Сергиева Посада. За полтора года службы пес совершил более 60 боевых выездов.

Инспектор-кинолог ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области по имени Анастасия отметила усердность Жокера и рассказала о характере служебной собаки.

«Это та собака, которая выполняет задания с первого раза. Он не любит еще раз переделывать. Он выполнил, получил поощрение, — все он свободен», — рассказала Анастасия.

На службу в ОМОН пес попал из тюменского питомника. Из маленького щенка, которого любя называли Пирожком, он вырос в Жокера — первую собаку в Подмосковье, которая получит знак отличия Росгвардии за самое большое количество боевых результативных выездов. И дело здесь не только в ежедневных тренировках. Доверие и преданность хозяину — вот залог успеха.

«Если я буду нервничать, нервничать будет и он. То есть он почувствует и, возможно, результата мы не покажем. Это как на экзамене — ты знаешь, что он все сдаст, но какой-то мандраж присутствует. И если ты даешь слабину — сразу начинает вести себя по-другому. Ты это сразу видишь», — отметила специалист.

Среди ежедневных тренировок — поиск «закладок». Настоящую взрывчатку прячут в заброшенных зданиях, под машинами и даже в открытом поле. У команды кинолога и собаки есть своя схема сигналов.

«Он сразу же, как только обнюхает машину, найдет источник — покажет позой, он сядет. И дальше я своим сигналом передаю саперу что да, мы нашли. И дальше идет работа сапера», — рассказала Анастасия.

Орден Росгвардии, который скоро получит пес, — не повод расслабляться. Впереди его ждет еще много работы.

«Из-за того, что он первый получит, наверное, легкая ответственность есть за это. Нас сейчас наградят и нельзя потом спускать планку. Нужно двигаться вперед и работать еще больше», — подытожила кинолог.

Сейчас Жокеру семь лет. Впереди еще год активной работы, а после — заслуженная пенсия. Анастасия призналась, что заберет собаку себе, ведь за время службы он стал ей верным другом и членом семьи.

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