Украинские военные отодвинули от береговой линии Днепра тяжелую технику после того, как ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T и нескольких РЛС RADA. Об этом РИА «Новости» заявил десантник группировки войск «Днепр», оператор БПЛА Zala с позывным Мореман.

Он рассказал, что командование ВСУ перебросило в район много танков и другой техники, однако ее оттянули после поражения немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и нескольких РЛС RADA.

После выхода боевых машин и орудий из строя украинские военные стали тщательнее их маскировать.

«Обнаружение стало сложнее, но несмотря на это, все равно находим, поражаем, уничтожаем фашистскую технику», — подчеркнул Мореман.

Ранее оператор дрона морской пехоты с позывным Кабан уничтожил на Добропольском направлении группу украинских боевиков, которые двигались по открытой местности, не контролируя обстановку с помощью БПЛА. Боец атаковал противника беспилотником, заведя его со стороны солнца.