Российский чиновник пожаловался на запах из гробов бойцов СВО
Глава района Кубани Палий пожаловался на запах из гробов бойцов СВО
Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, предположительно, пожаловался на неприятный запах из гробов с телами погибших военных и на то, что ему приходиться встречаться с матерями бойцов спецоперации. Об этом сообщил портал «Утренний Юг» со ссылкой на источник.
Портал получил аудиозапись с речью чиновника, которую ему предоставил источник, близкий к районной администрации. На ней предполагаемый чиновник во время одного из совещаний пожаловался, что ему приходиться встречаться с родственниками погибших бойцов, хотя для этого есть сотрудники военкомата. По его словам, он вынужден это делать, чтобы избежать «внутренних волнений». Чиновник якобы заявил, что не обязан «кланяться в ноги матерям».
«А вы думаете, мне легко ходить смотреть на гроб, чувствовать этот запах из гроба, который идет?» — сказал он.
Портал не уточнил, когда была сделана аудиозапись. Официального подтверждения ее подлинности нет.
Палий в ответ уже опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он встречается с матерями погибших военных. По его словам, выложенная в сети аудиозапись — это «работа на врага».
Ранее на Урале родственники погибшего бойца СВО перед похоронами вскрыли гроб и обнаружили в нем чужое тело.