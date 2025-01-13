Российский чиновник пожаловался на запах из гробов бойцов СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, предположительно, пожаловался на неприятный запах из гробов с телами погибших военных и на то, что ему приходиться встречаться с матерями бойцов спецоперации. Об этом сообщил портал «Утренний Юг» со ссылкой на источник.

Портал получил аудиозапись с речью чиновника, которую ему предоставил источник, близкий к районной администрации. На ней предполагаемый чиновник во время одного из совещаний пожаловался, что ему приходиться встречаться с родственниками погибших бойцов, хотя для этого есть сотрудники военкомата. По его словам, он вынужден это делать, чтобы избежать «внутренних волнений». Чиновник якобы заявил, что не обязан «кланяться в ноги матерям».

«А вы думаете, мне легко ходить смотреть на гроб, чувствовать этот запах из гроба, который идет?» — сказал он.

Портал не уточнил, когда была сделана аудиозапись. Официального подтверждения ее подлинности нет.

Палий в ответ уже опубликовал в своем Telegram-канале видео, где он встречается с матерями погибших военных. По его словам, выложенная в сети аудиозапись — это «работа на врага».

Ранее на Урале родственники погибшего бойца СВО перед похоронами вскрыли гроб и обнаружили в нем чужое тело.