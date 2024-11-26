Родственники погибшего бойца СВО вскрыли цинковый гроб и обнаружили там чужое тело
74.ru: на Урале родные погибшего бойца СВО обнаружили в гробу чужое тело
Племянница погибшего участника спецоперации из Челябинской области Игоря Косимова рассказала, как перед похоронами настояла на вскрытии цинкового гроба. Семья обнаружила там чужое тело, сообщил сайт 74.ru.
Родственницу покойного насторожила копия паспорта на имя другого военного, которую приложили к сопроводительным документам. Вопросы также вызвала подпись на гробу, где фамилию написали с ошибками и с другими инициалами.
«Там мальчик лежал худенький, молодой. Он не первой свежести, телу год или полгода точно. Мы будем делать ДНК-анализ этого мальчишки, чтобы нам подтвердить, что это не наш дядя», — рассказала племянница.
Ранее тюменцы получили прощальное письмо своего сына Егора Якубенко, погибшего в зоне спецоперации. В послании военный попросил мать и отца съездить на море, построить баню и посадить на даче виноград.