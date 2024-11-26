Родственники погибшего бойца СВО вскрыли цинковый гроб и обнаружили там чужое тело

Племянница погибшего участника спецоперации из Челябинской области Игоря Косимова рассказала, как перед похоронами настояла на вскрытии цинкового гроба. Семья обнаружила там чужое тело, сообщил сайт 74.ru .

Родственницу покойного насторожила копия паспорта на имя другого военного, которую приложили к сопроводительным документам. Вопросы также вызвала подпись на гробу, где фамилию написали с ошибками и с другими инициалами.

«Там мальчик лежал худенький, молодой. Он не первой свежести, телу год или полгода точно. Мы будем делать ДНК-анализ этого мальчишки, чтобы нам подтвердить, что это не наш дядя», — рассказала племянница.

Ранее тюменцы получили прощальное письмо своего сына Егора Якубенко, погибшего в зоне спецоперации. В послании военный попросил мать и отца съездить на море, построить баню и посадить на даче виноград.