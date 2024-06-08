Российский БТР вступил в дуэль с БМП Bradley

Российский БТР-82А вступил в бой с украинским десантом и БМП Bradley. Столкновение произошло на территории Донецкой Народной Республики. Видеозапись этого момента опубликовала «Военная хроника» .

По предварительной информации, сражение произошло в поселке Сокол в нескольких километрах от Очертина под Авдеевкой. На видео боевые машины ехали навстречу друг другу и вели огонь. Чем все закончилось, неизвестно.

Аналогичная дуэль недавно произошла в Запорожской области. На Гуляйпольском направлении российская самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» отлично показала себя в дуэли с американской гаубицей М777. Украинские боевики не смогли попасть в цель из установки, хотя находились на достаточно близком расстоянии.

Недавно Минобороны опубликовало видео боевой работы артиллеристов группировки войск «Центр». Под Авдеевкой бойцы уничтожили вражеский танк Abrams и БМП Bradley американского производства.