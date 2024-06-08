Опубликованы кадры уничтожения вражеских Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

Минобороны показало уничтожение Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

Фото: РИА «Новости»

Минобороны опубликовало видео боевой работы артиллеристов группировки войск «Центр», уничтоживших на Авдеевском направлении вражеский танк Abrams и БМП Bradley американского производства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские артиллеристы ударили по танку с закрытой огневой позиции из САУ «Мста-С» высокоточным снарядом «Краснополь». Наведение снаряда и визуальный контроль поражения цели обеспечил расчет беспилотника «Орлан-30».

Еще одной успешно пораженной целью оказалась украинская боевая машина пехоты Bradley, поставленная американцами, которую подбил расчет FPV-дрона соединения спецназначения той же войсковой группировки.

После того, как оператор заметил цель, то сразу выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть БМП. Машину поразили кумулятивным боеприпасом.

Ранее оборонное ведомство России показало момент уничтожения беспилотного катера ВСУ, который двигался в сторону Крыма. По нему открыл огонь боец, находящийся на вертолете. В результате обстрела дрон взорвался.

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