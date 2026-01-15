Российский БПЛА взорвался в нескольких метрах от памятника Бандере во Львове

Во Львове российский дрон взорвался на площади в нескольких метров от памятника лидеру запрещенной в России «Организации украинских националистов» Степану Бандере. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в телеграм-канале.

Глава Львова опубликовал кадры, на которых видно, что взрыв произошел в результате падения беспилотника на площади Кропивницкого.

Обошлось без пострадавших. В результате ЧП пришлось перекрыть движение по улицам Митрополита Андрея и Шептицкого.

Ранее стало известно, что в Польше потребовали от Украины сноса памятников Бандере. Его назвали преступником, ответственным за Волынскую резню.